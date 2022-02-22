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Туляки в прямом эфире увидят воссозданный фасад утраченного дома старой Тулы

Туляки в прямом эфире увидят воссозданный фасад утраченного дома старой Тулы

Музей «Тульский резной наличник» объявил перезагрузку.

28 февраля в 14.00 в группе ремесленного двора «Добродей» в соцсети «ВКонтакте» и на платформе «PRO.Культура. РФ» состоится онлайн-открытие — презентация проекта «Наличник. Перезагрузка». В прямом эфире зрители увидят новый объект в экспозиции музейного комплекса — макет одного из некогда самых красивых, а сегодня утраченных деревянных домов Тулы, услышат историю создания проекта.
 
Прямой эфир будет доступен по ссылке.
 
В выставочном зале соберутся люди разных профессий, объединенные общим интересом к истории Тулы деревянной. Это фотограф, создатель виртуального музея наличников Иван Хафизов из Москвы, краевед, автор многих книг по истории Тульских улиц Наталья Кириленко, руководитель и основатель мастерской наличников Владимир Фокин и автор пешеходной экскурсии по Туле деревянной Александра Липкан.
 
 

Уникальный для региона музей «Тульский резной наличник» открыт в 2017 году. В музее, входящем в структуру ремесленного двора «Добродей», экспонируются аутентичные резные наличники рубежа ХIХ-ХХ веков и копии уже утраченных, фотографии домов, копии архивных документов.

 

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