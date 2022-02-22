Туляки в прямом эфире увидят воссозданный фасад утраченного дома старой Тулы

28 февраля в 14.00 в группе ремесленного двора «Добродей» в соцсети «ВКонтакте» и на платформе «PRO.Культура. РФ» состоится онлайн-открытие — презентация проекта «Наличник. Перезагрузка». В прямом эфире зрители увидят новый объект в экспозиции музейного комплекса — макет одного из некогда самых красивых, а сегодня утраченных деревянных домов Тулы, услышат историю создания проекта.

В выставочном зале соберутся люди разных профессий, объединенные общим интересом к истории Тулы деревянной. Это фотограф, создатель виртуального музея наличников Иван Хафизов из Москвы, краевед, автор многих книг по истории Тульских улиц Наталья Кириленко, руководитель и основатель мастерской наличников Владимир Фокин и автор пешеходной экскурсии по Туле деревянной Александра Липкан.