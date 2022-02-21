новости
новости
Регистрация
В Туле прошла выставка собак всех пород: фоторепортаж
Фото Елены Колотевой.

В Туле прошла выставка собак всех пород: фоторепортаж

В спортивном центре «Патриот» на Одоевском шоссе собрались владельцы корги и шпицев, спаниелей и бернских овчарок.

В Туле 20 февраля прошла выставка собак всех пород ранга САС ЧРКФ «Чемпионат города мастеров» города Тулы. Участников оценивала специально приглашенный эксперт — Наталья Максимова (Бишкек), судья FCI. Также в рамках выставки прошло тестирование поведения для допуска в племенное разведение «Чемпионат города мастеров».

Делимся фоторепортажем с выставки!
Галерея
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 1
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 2
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 3
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 4
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 5
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 6
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 7
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 8
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 9
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 10
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 11
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 12
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 13
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 14
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 15
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 16
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 17
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 18
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 19
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 20
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 21
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 22
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 23
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 24
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 25
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 26
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 27
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 28
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 29
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 30
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 31
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 32
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 33
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 34
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 35
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 36
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 37
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 38
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 39
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 40
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 41
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 42
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 43
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 44
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 45
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 46
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 47
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 48
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 49
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 50
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 51
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 52
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 53
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 54
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 55
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 56
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 57
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 58
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 59
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 60
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 61
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 62
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 63
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 64
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 65
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 66
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 67
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 68
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 69
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 70
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 71
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 72
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 73
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 74
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 75
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 76
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 77
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 78
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 79
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 80
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 81
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 82
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 83
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 84
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 85
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 86
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 87
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 88
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 89
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 90
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 91
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 92
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 93
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 94
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 95
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 96
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 97
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 98
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 99
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 100
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 101
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 102
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 103
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 104
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 105
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 106
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 107
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 108
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 109
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 110
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 111
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 112
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 113
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 114
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 115
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 116
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 117
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 118
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 119
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 120
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 121
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 122
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 123
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 124
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 125
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 126
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 127
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 128
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 129
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 130
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 131
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 132
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 133
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 134
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 135
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 136
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 137
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 138
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 139
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 140
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 141
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 142
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 143
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 144
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 145
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 146
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 147
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 148
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 149
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 150
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 151
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 152
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 153
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 154
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 155
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 156
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 157
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 158
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 159
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 160
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 161
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 162
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 163
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 164
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 165
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 166
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 167
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 168
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 169
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 170
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 171
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 172
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 173
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 174
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 175
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 176
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 177
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 178
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 179
В Туле прошла выставка собак всех пород, Фото: 180
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:30 +5
Другие статьи по темам
Событие
выставка собак
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле остановку «Автовокзал» оцепили из-за бесхозного чемодана
В Туле остановку «Автовокзал» оцепили из-за бесхозного чемодана
Погода в Туле 21 февраля: мокро и снег с дождем
Погода в Туле 21 февраля: мокро и снег с дождем
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.