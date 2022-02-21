В Туле прошла выставка собак всех пород: фоторепортаж

Фото Елены Колотевой.

В спортивном центре «Патриот» на Одоевском шоссе собрались владельцы корги и шпицев, спаниелей и бернских овчарок.

В Туле 20 февраля прошла выставка собак всех пород ранга САС ЧРКФ «Чемпионат города мастеров» города Тулы. Участников оценивала специально приглашенный эксперт — Наталья Максимова (Бишкек), судья FCI. Также в рамках выставки прошло тестирование поведения для допуска в племенное разведение «Чемпионат города мастеров».

Делимся фоторепортажем с выставки!