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В Туле остановку «Автовокзал» оцепили из-за бесхозного чемодана

В Туле остановку «Автовокзал» оцепили из-за бесхозного чемодана

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и Росгвардии.

Утром 21 февраля, примерно в 08.20, на телефонный номер службы спасения поступила информация о том, что в районе остановки «Автовокзал» обнаружен бесхозный чемодан.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС и Росгвардии. На данный момент территория у автовокзала оцеплена, эвакуация людей не проводилась. Сотрудники МЧС и Росгвардии ожидают приезда следственно-оперативной группы.

UPD. Чемодан оказался пустым.

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:50 +4
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