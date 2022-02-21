В Туле остановку «Автовокзал» оцепили из-за бесхозного чемодана

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и Росгвардии.

Утром 21 февраля, примерно в 08.20, на телефонный номер службы спасения поступила информация о том, что в районе остановки «Автовокзал» обнаружен бесхозный чемодан.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС и Росгвардии. На данный момент территория у автовокзала оцеплена, эвакуация людей не проводилась. Сотрудники МЧС и Росгвардии ожидают приезда следственно-оперативной группы.

UPD. Чемодан оказался пустым.