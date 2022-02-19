Тулячка Елена Алленова взяла серебро на Первенстве России по самбо

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Девушка выступила в весовой категории 80 кг и теперь поедет на Первенство Европы.

В Казани проходит Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок. За медали борются более 600 спортсменов из 56 регионов. Тульскую область достойно представила спортсменка МБУ СШОР «Юность» Елена Алленова.

В весовой категории 80 кг она заняла второе место и стала серебряным призёром соревнований, получив право выступить на Первенстве Европы. Тренируют девушку Ирина Афонина и Вадим Ворфоломеев.