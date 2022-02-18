В Тульское музейное объединение передали боевые исторические знамена времен Великой Отечественной войны

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

18 февраля в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония передачи знамен воинских частей и соединений, принимавших участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев по решению Минобороны передал Тульскому музейному объединению боевые знамена 217 танкового Рижского ордена Суворова полка, 291 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, а также грамоты Президиума Верховного Совета СССР.

В церемонии принял участие первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Он отметил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе многое делается для сохранения памяти о событиях и героях военных лет.

- История нашего региона славится славными подвигами жителей. Во время Великой Отечественной войны героические защитники Тулы не пустили врага к столице с юга и создали условия для начала контрнаступления под Москвой. В прошлом году мы праздновали 80-летие этого исторического события. Сегодня мы по-прежнему свято чтим память защитников Родины. Патриотическое воспитание молодёжи — одна из основных задач регионального правительства, — сказал Валерий Шерин.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин отметил, что переданные знамена перевезут в недавно созданный Музей обороны Тулы.