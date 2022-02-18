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Массовый рейд ГИБДД: в Туле и области устроят облаву на пьяных водителей
Фото из архива Myslo.

Массовый рейд ГИБДД: в Туле и области устроят облаву на пьяных водителей

Госавтоинспекция призвала автомобилистов не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

С 18 по 20 февраля сотрудники ГИБДД проведут рейд «Нетрезвый водитель». Массовые проверки пройдут на территории всего региона.
 
Госавтоинспекция Тульской области обращается к водителям с убедительной просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии:
 
- Воспользуйтесь услугами такси или общественного транспорта. Пьяный водитель представляет собой угрозу для всех участников дорожного движения.
 

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения — не оставайтесь равнодушным, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД:

  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07, 32−95−54;
  • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54;
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32−38−38;
  • для сообщений в WhatsApp, Viber: 8 (999) 374-36-13.

 

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вчера, в 14:38 +7
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