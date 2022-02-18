Массовый рейд ГИБДД: в Туле и области устроят облаву на пьяных водителей

Фото из архива Myslo.

Госавтоинспекция призвала автомобилистов не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

С 18 по 20 февраля сотрудники ГИБДД проведут рейд «Нетрезвый водитель». Массовые проверки пройдут на территории всего региона.

Госавтоинспекция Тульской области обращается к водителям с убедительной просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии:

- Воспользуйтесь услугами такси или общественного транспорта. Пьяный водитель представляет собой угрозу для всех участников дорожного движения.