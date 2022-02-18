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Лыжница из Богородицка на Олимпиаде выступит в марафонских гонках
Фото: https://www.instagram.com/anastasia_rygalina.

Лыжница из Богородицка на Олимпиаде выступит в марафонских гонках

Медали в этой дисциплине разыграют 20 февраля.

Уроженка Богородицка Анастасия Рыгалина включена в число лыжников, которые представят российскую команду в марафонских гонках на Олимпийских играх в Пекине. Об этом пишет «Матч ТВ».

Помимо Анастасии, в этой дисциплине также выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Мария Истомина.

Женщины пробегут 30 км в последний день Олимпиады, 20 февраля.

Напомним, ранее Рыгалина заняла 8-е место в скиатлоне.

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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 13:58 +5
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