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Туляков приглашают на выставку военных миниатюр
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляков приглашают на выставку военных миниатюр

В экспозиции представлены работы моделистов из Тулы, Курска и Москвы.

В молодежном центре «Родина» открылась выставка сборных масштабных моделей, приуроченная ко Дню защитника Отечества. В экспозиции представлены модели военной техники от Великой Отечественной войны до современности, выполненные авторами из Тулы, Курска и Москвы.

Первыми гостями выставки стали кадеты Юридического полицейского колледжа. Они увидели воссозданные с ювелирной точностью копии легендарных танков Т-34 и «Клим Ворошилов», знаменитой «Полуторки» ГАЗ – АА и другие интересные модели.

Выставка расположена в фойе ММЦ «Родина» и открыта для всех желающих.

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вчера, в 21:21 +5
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