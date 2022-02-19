Туляков приглашают на выставку военных миниатюр

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В экспозиции представлены работы моделистов из Тулы, Курска и Москвы.

В молодежном центре «Родина» открылась выставка сборных масштабных моделей, приуроченная ко Дню защитника Отечества. В экспозиции представлены модели военной техники от Великой Отечественной войны до современности, выполненные авторами из Тулы, Курска и Москвы.

Первыми гостями выставки стали кадеты Юридического полицейского колледжа. Они увидели воссозданные с ювелирной точностью копии легендарных танков Т-34 и «Клим Ворошилов», знаменитой «Полуторки» ГАЗ – АА и другие интересные модели.