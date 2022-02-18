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«Чудом никого не убило!»: В Туле упавшая с крыши дома наледь попала на видео

«Чудом никого не убило!»: В Туле упавшая с крыши дома наледь попала на видео

Управляющая компания отказалась от дома ещё в январе. Крышу чистить некому.

В Туле с дома № 8 на ул. Костычева рухнула огромная наледь и задела провода. Видео инцидента местные жители прислали в редакцию Myslo.

- Хорошо, никого не убило! Писали на прошлой неделе в администрацию Привокзального округа, чтобы принудили управляющую компанию «ТЭК» очистить крышу — и ничего. Нам сказали, что якобы УК в одностороннем порядке от нас отказалась с февраля, но никаких уведомлений не присылала, квитанции продолжают выставлять. Мы быстро подсуетились, провели собрание, выбрали новую УК, но она с марта, — рассказала жительница дома Галина.

По словам тулячки, управляющая компания ни разу за зиму не чистила крышу.

- Были большие сосульки. Их приезжали сбивать сотрудники администрации, — говорит Галина.

Жители дома надеются, что на ситуацию обратит внимание прокуратура.

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В Туле с крыши дома свалилась огромная наледь, Фото: 1
В Туле с крыши дома свалилась огромная наледь, Фото: 2
В Туле с крыши дома свалилась огромная наледь, Фото: 3
В Туле с крыши дома свалилась огромная наледь, Фото: 4
В Туле с крыши дома свалилась огромная наледь, Фото: 5
В Туле с крыши дома свалилась огромная наледь, Фото: 6
В Туле с крыши дома свалилась огромная наледь, Фото: 7
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вчера, в 15:54 +6
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