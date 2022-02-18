«Чудом никого не убило!»: В Туле упавшая с крыши дома наледь попала на видео

Управляющая компания отказалась от дома ещё в январе. Крышу чистить некому.

В Туле с дома № 8 на ул. Костычева рухнула огромная наледь и задела провода. Видео инцидента местные жители прислали в редакцию Myslo.

- Хорошо, никого не убило! Писали на прошлой неделе в администрацию Привокзального округа, чтобы принудили управляющую компанию «ТЭК» очистить крышу — и ничего. Нам сказали, что якобы УК в одностороннем порядке от нас отказалась с февраля, но никаких уведомлений не присылала, квитанции продолжают выставлять. Мы быстро подсуетились, провели собрание, выбрали новую УК, но она с марта, — рассказала жительница дома Галина.

По словам тулячки, управляющая компания ни разу за зиму не чистила крышу.

- Были большие сосульки. Их приезжали сбивать сотрудники администрации, — говорит Галина.

Жители дома надеются, что на ситуацию обратит внимание прокуратура.