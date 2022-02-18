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В Заречье должник пырнул кредитора ножом в живот

В Заречье должник пырнул кредитора ножом в живот

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство и он заключен под стражу.

15 февраля в квартире одного из домов на ул. М. Горького в Зареченском округе Тулы ранили ножом мужчину. По версии следствия, причиной конфликта между 37-летним обвиняемым и 28-летним потерпевшим стал денежный долг, который обвиняемый не хотел возвращать.
 
«В ходе ссоры злоумышленник решил совершить убийство мужчины и нанес ему удар ножом в область живота. Находившиеся в квартире общие знакомые потерпевшего вызвали работников скорой медицинской помощи. Благодаря усилиям медиков жизнь удалось спасти», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
Сейчас мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 16:15 +3
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