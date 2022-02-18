В предпраздничные дни и праздники экспрессы из Москвы в Тулу будут ходить по измененному расписанию

В предпраздничные и праздничные дни 22−23 февраля и с 4 по 8 марта в Тульском регионе МЖД изменится расписание пригородных поездов и экспрессов.

Движение экспрессов между Москвой и Тулой будет осуществляться следующим образом:

№ 7041 Москва — Тула отправлением из Москвы в 20.12 выйдет в рейсы 22, 23 февраля и 5, 8 марта;

№ 7051 Москва — Тула отправится из столицы 5 марта в 17.30;

№ 7040 Тула — Москва будет отправляться из областного центра 22, 23 февраля и 5, 6 марта в 5.44.

Межобластные пригородные поезда

№ 6914/6913 и № 6906/6905 сообщением Калуга-1 — Тула;

№ 6904/6903 и № 6916/6915 Узловая — Калуга-2

выполнят рейсы 23 февраля и 5−8 марта.

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку.

Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».