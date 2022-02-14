Фото из архива Myslo.
В Тульской области за неделю от ковида скончались 69 пациентов
Возраст умерших – от 34 до 93 лет.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшую неделю зарегистрировано 17 508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 118 585 случаев заболевания.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 69 пациентов в возрасте от 34 до 93 лет. У большинства из них в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4 743 человека.
С 8 по 14 февраля 2 783 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 77 351 человек.
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