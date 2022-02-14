В Тульской области за неделю от ковида скончались 69 пациентов

Фото из архива Myslo.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшую неделю зарегистрировано 17 508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 118 585 случаев заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 69 пациентов в возрасте от 34 до 93 лет. У большинства из них в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4 743 человека.