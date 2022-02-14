Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 2447 заболевших, 92 человека госпитализировано
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 2447 случаев коронавируса, 92 человека госпитализированы, 415 выздоровели, 7 скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 118 585 случаев ковида, 77 351 пациент вылечился, 4743 человека умерли.
Ситуация в России по состоянию на 14 февраля следующая:
сегодня, в 11:59, 4 395 0
вчера, в 11:53, 87 2158 -7
12 февраля, в 15:15, 38 1210 -5
12 февраля, в 12:04, 15 2046 0
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