Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 2447 заболевших, 92 человека госпитализировано

Об этом сообщает оперштаб.

Ситуация в России по состоянию на 14 февраля следующая:

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 118 585 случаев ковида, 77 351 пациент вылечился, 4743 человека умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 2447 случаев коронавируса, 92 человека госпитализированы, 415 выздоровели, 7 скончались.

сегодня, в 11:59,

сегодня, в 11:59, 4 395 0