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На ул. Рязанской в Туле кроссовер влетел в попутный трактор

На ул. Рязанской в Туле кроссовер влетел в попутный трактор

Предполагаемый виновник автоаварии отказался от медицинского освидетельствования на опьянение.

Накануне вечером на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП, в котором пострадали два человека. По предварительной информации, 51-летний водитель Ford Kuga врезался в попутный трактор МТЗ «БЕЛАРУС 1221.2».
 
«В результате ДТП пострадали 63-летний водитель трактора и 31-летний пассажир автомобиля. Они получили различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущены», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
 
По данным ГИБДД, водитель автомобиля Ford Kuga отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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