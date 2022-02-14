На ул. Рязанской в Туле кроссовер влетел в попутный трактор

Предполагаемый виновник автоаварии отказался от медицинского освидетельствования на опьянение.

Накануне вечером на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП, в котором пострадали два человека. По предварительной информации, 51-летний водитель Ford Kuga врезался в попутный трактор МТЗ «БЕЛАРУС 1221.2».

«В результате ДТП пострадали 63-летний водитель трактора и 31-летний пассажир автомобиля. Они получили различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущены», — сообщила региональная Госавтоинспекция.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля Ford Kuga отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.