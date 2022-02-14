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Тульские школьники вышли с внеплановых каникул

Тульские школьники вышли с внеплановых каникул

Школы и колледжи вернулись к очному обучению.

Сегодня, 14 февраля, тульские школьники вышли с внеплановых каникул. Напомним, из-за сложной эпидемиологической обстановки школы и колледжи отправили на отдых с 2 по 11 февраля.

Ранее зампред правительства региона Ольга Гремякова поясняла, что из-за этого ни весенние, ни летние каникулы не будут сокращены.

Во время каникул в школах провели профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия: все помещения, контактные поверхности и вентиляционные решетки продезинфицировали и провели генеральную уборку.

 
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:32 +1
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