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Момент лобового ДТП на ул. Рязанской в Туле попал на видеорегистратор очевидца

Момент лобового ДТП на ул. Рязанской в Туле попал на видеорегистратор очевидца

На записи видно, что «четырнадцатая» внезапно выскочила на встречку.

В аккаунте «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовано видео с моментом лобового столкновения на ул. Рязанской в Туле. На записи видно, что ВАЗ-2114 неожиданно выезжает на полосу встречного движения.
 
Напомним, ранее в УГИБДД рассказали подробности аварии, которая случилась 12 февраля в Туле на улице Рязанской. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на встречку, врезался в Skoda Rapid, а затем в попутный Kia Rio.
 
В ДТП пострадал водитель ВАЗа, его госпитализировали с различными травмами.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:16 +4
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