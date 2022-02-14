Myslo запускает новый семейный фотоконкурс

В рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!» мы запускаем новый фотоконкурс — «Семья начинается с детей».

К участию принимаются семейные снимки, на которых вы со своими детьми или, наоборот, со своими родителями. Улыбки, счастье и радость на фото очень приветствуются!

С 14 февраля по 4 марта загружайте фотокарточки в специальный конкурсный альбом.

Подробнее об условиях участия читайте здесь.

С 4 по 10 марта включительно состоится голосование среди зарегистрированных пользователей портала.

На кону классный приз — детский самокат B1, желанный подарок для любого ребенка от 1,5 до 5 лет!

Итоги конкурса мы подведем 11 марта.

Делитесь своими фото и участвуйте в розыгрыше главного приза!

Принять участие в конкурсе.