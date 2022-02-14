новости
новости
Регистрация
Myslo запускает новый семейный фотоконкурс

Myslo запускает новый семейный фотоконкурс

Главный приз – детский самокат!

В рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!» мы запускаем новый фотоконкурс — «Семья начинается с детей».

К участию принимаются семейные снимки, на которых вы со своими детьми или, наоборот, со своими родителями. Улыбки, счастье и радость на фото очень приветствуются!

С 14 февраля по 4 марта загружайте фотокарточки в специальный конкурсный альбом.

Подробнее об условиях участия читайте здесь.

С 4 по 10 марта включительно состоится голосование среди зарегистрированных пользователей портала.

На кону классный приз — детский самокат B1, желанный подарок для любого ребенка от 1,5 до 5 лет!

Итоги конкурса мы подведем 11 марта.

Делитесь своими фото и участвуйте в розыгрыше главного приза!

Принять участие в конкурсе.

Сюжет: Рожали, знаем!
«Отвечают врачи»: тулякам расскажут, как сохранить репродуктивное здоровье
Жизнь Тулы и области
«Отвечают врачи»: тулякам расскажут, как сохранить репродуктивное здоровье
12 февраля, в 14:42, 7 1720 2
В фотоконкурсе «9 месяцев» определился победитель
Жизнь Тулы и области
В фотоконкурсе «9 месяцев» определился победитель
11 февраля, в 09:16, 71 2246 -11
Репродуктолог об ЭКО и идеальном возрасте для рождения детей
Обзоры / Здоровье
Репродуктолог об ЭКО и идеальном возрасте для рождения детей
10 февраля, в 15:06, 2 3388 0
Спасибо за сына, за дочь: «Необыкновенные врачи сделали максимум для деток и для меня!»
Жизнь Тулы и области
Спасибо за сына, за дочь: «Необыкновенные врачи сделали максимум для деток и для меня!»
9 февраля, в 15:00, 10 2381 7
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
фотоконкурсконкурс
Прочее
семья с детьмисемейный конкурс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 2447 заболевших, 92 человека госпитализировано
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 2447 заболевших, 92 человека госпитализировано
Момент лобового ДТП на ул. Рязанской в Туле попал на видеорегистратор очевидца
Момент лобового ДТП на ул. Рязанской в Туле попал на видеорегистратор очевидца
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.