Myslo запускает новый семейный фотоконкурс
Главный приз – детский самокат!
В рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!» мы запускаем новый фотоконкурс — «Семья начинается с детей».
К участию принимаются семейные снимки, на которых вы со своими детьми или, наоборот, со своими родителями. Улыбки, счастье и радость на фото очень приветствуются!
С 14 февраля по 4 марта загружайте фотокарточки в специальный конкурсный альбом.
Подробнее об условиях участия читайте здесь.
С 4 по 10 марта включительно состоится голосование среди зарегистрированных пользователей портала.
На кону классный приз — детский самокат B1, желанный подарок для любого ребенка от 1,5 до 5 лет!
Итоги конкурса мы подведем 11 марта.
Делитесь своими фото и участвуйте в розыгрыше главного приза!
12 февраля, в 14:42, 7 1720 2
11 февраля, в 09:16, 71 2246 -11
10 февраля, в 15:06, 2 3388 0
9 февраля, в 15:00, 10 2381 7
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