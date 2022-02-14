«Семья начинается с детей»: объявляем старт нового фотоконкурса!

В рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!» мы запускаем новый фотоконкурс — «Семья начинается с детей».

Предлагаем поделиться счастливыми воспоминаниями о теплых моментах в кругу семьи. Давайте вместе создадим фотоальбом, полный счастья, нежности и детского смеха!

Загружайте свои фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз — детский самокат (прекрасный подарок для малыша от 1,5 до 5 лет).

Приём фотографий продлится с 14 февраля по 4 марта 2022 года.

Голосование продлится до 10 марта.

Итоги подведем 11 марта.