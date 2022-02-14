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«Семья начинается с детей»: объявляем старт нового фотоконкурса!

«Семья начинается с детей»: объявляем старт нового фотоконкурса!

В рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!» мы запускаем новый фотоконкурс — «Семья начинается с детей».

Предлагаем поделиться счастливыми воспоминаниями о теплых моментах в кругу семьи. Давайте вместе создадим фотоальбом, полный счастья, нежности и детского смеха!

Загружайте свои фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

 
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз — детский самокат (прекрасный подарок для малыша от 1,5 до 5 лет).

Приём фотографий продлится с 14 февраля по 4 марта 2022 года.
Голосование продлится до 10 марта.
Итоги подведем 11 марта.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 11:38 +1

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