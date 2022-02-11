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На Косой Горе пройдет «Лыжня России»: расписание лыжной гонки
Фото из архива Myslo.

На Косой Горе пройдет «Лыжня России»: расписание лыжной гонки

Торжественное открытие соревнований – в 10.30.

12 февраля Тула присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Она станет одним из главных событий зимнего сезона.
 
Мероприятие пройдет в лыжероллерном центре «Веденино» (Косая Гора, ул. М. Горького, 72).
 
Подать заявки на участие можно:
  • до 17.00 11 февраля в конференц-зале на западной трибуне здания Тульского велотрека (второй этаж);
  • 12 февраля с 9.00 до 10.20 в ЛЦ «Веденино».
На территории лыжероллерного центра по специальному пропуску будет разрешена стоянка автобусов для организованных групп участников.
 
Для личного транспорта будет доступна парковочная зона возле ДК «Косогорец» (п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2) и супермаркета «АТАК» (п. Косая Гора, ул. Пушкина, 26-а).
 
 
От парковочных зон до «Веденино» каждые 15 минут будет курсировать бесплатный трансфер на территорию лыжного центра и обратно.
 
Согласно действующим требованиям Роспотребнадзора по Тульской области посещение мероприятия возможно только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего.
 
Для проверки QR-кода на входе в ЛЦ «Веденино» необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
 
Расписание лыжной гонки:
 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:20 0
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