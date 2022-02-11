На Косой Горе пройдет «Лыжня России»: расписание лыжной гонки

Фото из архива Myslo.

12 февраля Тула присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Она станет одним из главных событий зимнего сезона.

Мероприятие пройдет в лыжероллерном центре «Веденино» (Косая Гора, ул. М. Горького, 72).

Подать заявки на участие можно:

до 17.00 11 февраля в конференц-зале на западной трибуне здания Тульского велотрека (второй этаж);

12 февраля с 9.00 до 10.20 в ЛЦ «Веденино».

На территории лыжероллерного центра по специальному пропуску будет разрешена стоянка автобусов для организованных групп участников.

Для личного транспорта будет доступна парковочная зона возле ДК «Косогорец» (п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2) и супермаркета «АТАК» (п. Косая Гора, ул. Пушкина, 26-а).

От парковочных зон до «Веденино» каждые 15 минут будет курсировать бесплатный трансфер на территорию лыжного центра и обратно.

Согласно действующим требованиям Роспотребнадзора по Тульской области посещение мероприятия возможно только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего.

Для проверки QR-кода на входе в ЛЦ «Веденино» необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Расписание лыжной гонки: