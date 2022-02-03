Фото: Тульская Госавтоинспекция
В Туле работает новый пункт регистрации автотранспорта
Региональная Госавтоинспекция напоминает: для постановки машины на учёт автовладельцам можно не ездить в МРЭО на трассе «Крым».
Теперь транспортное средство можно зарегистрировать на территории МФЦ по адресу: ул. Октябрьская, д. 318. Там работает полноценный пункт регистрации легковых машин, оборудованный площадкой для осмотра, на которой постоянно находится сотрудник ГИБДД.
Пункт регистрации работает со вторника по пятницу, с 9.00 до 18.00 и в субботу, с 9.00 до 16.45, обед – с 13.00 до 13.47. Для получения услуги нужно предварительно записаться на сайте или по телефону: 8(800)450-00-71.
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