В Туле работает новый пункт регистрации автотранспорта

Фото: Тульская Госавтоинспекция

Региональная Госавтоинспекция напоминает: для постановки машины на учёт автовладельцам можно не ездить в МРЭО на трассе «Крым».

Теперь транспортное средство можно зарегистрировать на территории МФЦ по адресу: ул. Октябрьская, д. 318. Там работает полноценный пункт регистрации легковых машин, оборудованный площадкой для осмотра, на которой постоянно находится сотрудник ГИБДД.

Пункт регистрации работает со вторника по пятницу, с 9.00 до 18.00 и в субботу, с 9.00 до 16.45, обед – с 13.00 до 13.47. Для получения услуги нужно предварительно записаться на сайте или по телефону: 8(800)450-00-71.