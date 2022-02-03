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В Туле работает новый пункт регистрации автотранспорта
Фото: Тульская Госавтоинспекция

В Туле работает новый пункт регистрации автотранспорта

Региональная Госавтоинспекция напоминает: для постановки машины на учёт автовладельцам можно не ездить в МРЭО на трассе «Крым».

Теперь транспортное средство можно зарегистрировать на территории МФЦ по адресу: ул. Октябрьская, д. 318. Там работает полноценный пункт регистрации легковых машин, оборудованный площадкой для осмотра, на которой постоянно находится сотрудник ГИБДД.

Пункт регистрации работает со вторника по пятницу, с 9.00 до 18.00 и в субботу, с 9.00 до 16.45, обед – с 13.00 до 13.47. Для получения услуги нужно предварительно записаться на сайте или по телефону: 8(800)450-00-71.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:27 +1
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