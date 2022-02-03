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Учитель-блогер из Тулы раскритиковала творчество Льва Толстого

Учитель-блогер из Тулы раскритиковала творчество Льва Толстого

Наталья Хаимова утверждает, что его творчество переоценено.

Тульский репетитор по английскому языку, писатель и блогер Наталья Хаимова высказалась о творчестве Льва Толстого.

- Толстой незаслуженно переоценен. Давайте иметь мужество признать это. Редкий писатель столько неинтересен и скучен, что его не хочется читать и перечитывать. А «Война и мир» — такая нуднятина, которая не имеет ни интересных поворотов, ни диалогов, ни монологов, - заявила Хаимова.

Кроме этого, она назвала писателя разгильдяем, мотом и игроманом с бедным словарным запасом.

- Мот, игроман, разгильдяй и разгульник, не получивший никакого образования. Тиран, деспот, насильник, одержимый смертью, имел коммерческий успех только потому, что больных людях в больном обществе, - продолжает Наталия. - В Европе и Америке нравилось читать о наших несовершенствах, потому что их-то герои – здоровые люди и проживали они в здоровом обществе.

Отметим, что данное видео собрало 5 миллионов просмотров. На аккаунт Хаимовой в TikTok подписаны 749 тысяч человек, в Instagram — более 10 тысяч.

 

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