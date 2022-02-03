Из-за ковида в Ясной Поляне закроются Дом Л. Н. Толстого и Флигель Кузминских

Фото из архива Myslo.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 5 по 15 февраля Дом Л. Н. Толстого и Флигель Кузминских в Ясной Поляне, а также музей на исторической железнодорожной станции Козлова Засека будут закрыты для посетителей.

Как сообщается на сайте Ясной Поляны, территория заповедника будет по-прежнему открыта для самостоятельного осмотра — ежедневно с 9.00 до 17.00. Билеты на прогулку можно приобрести в кассе музея и терминале у входа, а также онлайн. Стоимость билета — 100 рублей.



Свою работу продолжает конюшня. Прогулки в седле и экипаже проводятся со вторника по воскресенье с 10.00 до 15.00 (в зависимости от погодных условий). Необходима предварительная запись по телефону +7−910−586−00−25 (со вторника по воскресенье с 10.00 до 16.30).