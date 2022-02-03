В Туле пропала пенсионерка: возможна потеря памяти

Светлана Николаевна Соловцова не вернулась домой в четверг, 3 февраля.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит туляков помочь найти 74-летнюю жительницу областного центра, которая ушла из дома 3 февраля и не вернулась. Женщина могла потерять память.