В Туле пропала пенсионерка: возможна потеря памяти
Светлана Николаевна Соловцова не вернулась домой в четверг, 3 февраля.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит туляков помочь найти 74-летнюю жительницу областного центра, которая ушла из дома 3 февраля и не вернулась. Женщина могла потерять память.
Приметы Светланы Николаевны Соловцовой: рост 145-150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Одежда: голубой свитер, малиновые трикотажные штаны, чёрные ботинки.
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