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В Туле пропала пенсионерка: возможна потеря памяти

В Туле пропала пенсионерка: возможна потеря памяти

Светлана Николаевна Соловцова не вернулась домой в четверг, 3 февраля.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит туляков помочь найти 74-летнюю жительницу областного центра, которая ушла из дома 3 февраля и не вернулась. Женщина могла потерять память.

Приметы Светланы Николаевны Соловцовой: рост 145-150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Одежда: голубой свитер, малиновые трикотажные штаны, чёрные ботинки.

Видели пропавшую? Звоните: 8(953)443-14-80, 8(800)700-54-52 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:54 +1
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