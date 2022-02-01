Для ликвидации очередей в поликлинике на ул. Металлургов увеличили число терапевтов

Фото: Саша Райская.

Накануне туляки жаловались на большие очереди в больницы. Такая ситуация сложилась, в частности, в поликлинике горбольницы № 11 на ул. Металлургов.

Как сообщили Myslo в Минздраве Тульской области, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом количество пациентов с симптомами ОРВИ значительно выросло.

— Число терапевтов, ведущих прием, было увеличено с 4 до 6, еще 8 врачей обслуживают вызовы на дому. В поликлинике обеспечена возможность ожидания врача в помещении, — говорится в комментарии ведомства.

Напомним, в случае появления симптомов ОРВИ можно оформить больничный дистанционно.

Для этого необходимо обратиться в колл-центр поликлиники или оформить вызов врача на дом через сайт Доктор71. Нужно заполнить анкету: указать контактные данные, уточнить наличие температуры и симптомов ОРВИ, а также необходимость открытия больничного листа. Больничный открывается с даты обращения за медицинской помощью.

В течение суток после вызова на дом выйдет медработник и сделает экспресс или ПЦР-тест на коронавирус. Если результат теста положительный, всем работающим членам семьи как контактным будет открыт больничный на 7 дней (в случае если они не вакцинированы либо после вакцинации или перенесенного заболевания прошло более 6 месяцев). Если у контактных лиц в течение 7 дней не проявились симптомы ОРВИ — больничный закроют дистанционно. Приходить в поликлинику для этого не нужно.

Если самочувствие пациента хорошее, ухудшения нет, то на 10−12-й день у больного с подтвержденным COVID-19 повторно на дому возьмут ПЦР-тест на коронавирус. Если тест даст отрицательный результат — больничный закроют дистанционно, в этом случае приходить в поликлинику не нужно. Если тест покажет положительный результат — больничный продлят.

Дистанционно продлить или закрыть больничный можно во время телемедицинской консультации (по видеосвязи). Ее предложат сотрудники поликлиники. Во время видеосвязи медработник уточнит состояние пациента, при необходимости скорректирует лечение или запланирует выход на дом для проведения осмотра.