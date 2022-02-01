новости
новости
Регистрация
Для ликвидации очередей в поликлинике на ул. Металлургов увеличили число терапевтов
Фото: Саша Райская.

Для ликвидации очередей в поликлинике на ул. Металлургов увеличили число терапевтов

Об этом заявили в региональном Минздраве.

Накануне туляки жаловались на большие очереди в больницы. Такая ситуация сложилась, в частности, в поликлинике горбольницы № 11 на ул. Металлургов.

Как сообщили Myslo в Минздраве Тульской области, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом количество пациентов с симптомами ОРВИ значительно выросло.

— Число терапевтов, ведущих прием, было увеличено с 4 до 6, еще 8 врачей обслуживают вызовы на дому. В поликлинике обеспечена возможность ожидания врача в помещении, — говорится в комментарии ведомства.

Напомним, в случае появления симптомов ОРВИ можно оформить больничный дистанционно.

Для этого необходимо обратиться в колл-центр поликлиники или оформить вызов врача на дом через сайт Доктор71. Нужно заполнить анкету: указать контактные данные, уточнить наличие температуры и симптомов ОРВИ, а также необходимость открытия больничного листа. Больничный открывается с даты обращения за медицинской помощью.

В течение суток после вызова на дом выйдет медработник и сделает экспресс или ПЦР-тест на коронавирус. Если результат теста положительный, всем работающим членам семьи как контактным будет открыт больничный на 7 дней (в случае если они не вакцинированы либо после вакцинации или перенесенного заболевания прошло более 6 месяцев). Если у контактных лиц в течение 7 дней не проявились симптомы ОРВИ — больничный закроют дистанционно. Приходить в поликлинику для этого не нужно.
 
Если самочувствие пациента хорошее, ухудшения нет, то на 10−12-й день у больного с подтвержденным COVID-19 повторно на дому возьмут ПЦР-тест на коронавирус. Если тест даст отрицательный результат — больничный закроют дистанционно, в этом случае приходить в поликлинику не нужно. Если тест покажет положительный результат — больничный продлят.
 
Дистанционно продлить или закрыть больничный можно во время телемедицинской консультации (по видеосвязи). Ее предложат сотрудники поликлиники. Во время видеосвязи медработник уточнит состояние пациента, при необходимости скорректирует лечение или запланирует выход на дом для проведения осмотра.
Сюжет: Коронавирус
Сократят ли весенние и летние каникулы тульским школьникам из-за внепланового отдыха в феврале?
Жизнь Тулы и области
Сократят ли весенние и летние каникулы тульским школьникам из-за внепланового отдыха в феврале?
сегодня, в 12:33, 59 5099 -4
В Туле у четырех детей подтвердился «омикрон»
Жизнь Тулы и области
В Туле у четырех детей подтвердился «омикрон»
сегодня, в 12:22, 61 2260 -3
За сутки в Тульской области подтвердились еще 1520 случаев ковида, 156 человек госпитализированы
Жизнь Тулы и области
За сутки в Тульской области подтвердились еще 1520 случаев ковида, 156 человек госпитализированы
сегодня, в 11:34, 49 2204 -2
2 февраля в Тульской области снова вводят QR-коды в кафе и ресторанах
Жизнь Тулы и области
2 февраля в Тульской области снова вводят QR-коды в кафе и ресторанах
сегодня, в 11:05, 38 7004 -3
Все новости сюжета
Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:57 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
очереди в больницыминздравврачиОРВИковид

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ж/д переезде возле «Тулачермета» прямо на путях застрял автобус
На ж/д переезде возле «Тулачермета» прямо на путях застрял автобус
Администрация Тулы просит водителей не парковать автомобили на ул. Н. Руднева
Администрация Тулы просит водителей не парковать автомобили на ул. Н. Руднева
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.