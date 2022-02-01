Для ликвидации очередей в поликлинике на ул. Металлургов увеличили число терапевтов
Об этом заявили в региональном Минздраве.
Накануне туляки жаловались на большие очереди в больницы. Такая ситуация сложилась, в частности, в поликлинике горбольницы № 11 на ул. Металлургов.
Как сообщили Myslo в Минздраве Тульской области, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом количество пациентов с симптомами ОРВИ значительно выросло.
— Число терапевтов, ведущих прием, было увеличено с 4 до 6, еще 8 врачей обслуживают вызовы на дому. В поликлинике обеспечена возможность ожидания врача в помещении, — говорится в комментарии ведомства.
Напомним, в случае появления симптомов ОРВИ можно оформить больничный дистанционно.
Для этого необходимо обратиться в колл-центр поликлиники или оформить вызов врача на дом через сайт Доктор71. Нужно заполнить анкету: указать контактные данные, уточнить наличие температуры и симптомов ОРВИ, а также необходимость открытия больничного листа. Больничный открывается с даты обращения за медицинской помощью.