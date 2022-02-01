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На ж/д переезде возле «Тулачермета» прямо на путях застрял автобус
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ТО.

На ж/д переезде возле «Тулачермета» прямо на путях застрял автобус

Вытащить его пытались МЧС, но справиться помог ремонтный тягач.

Днем 1 февраля на железнодорожном переезде, который находится на ул. Столетова в Туле, сломался автобус маршрута № 24. Транспортное средство остановилось прямо на рельсах, между барьерами-автоматами.
 
Ситуация осложнялась тем, что из-за неработающего двигателя тормозная система автобуса оказалась заблокирована. Как рассказали в региональном МЧС, мимо проезжал пожарный автомобиль и огнеборцы попытались оттащить автобус, но мощности двигателя «пожарки» не хватило, чтобы справиться с заблокированными тормозами.
 
Через некоторое время на место наконец-то прибыл ремонтный тягач, и общими усилиями переезд освободили от автобуса.
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На железнодорожном переезде возле Тулачермета сломался автобус, Фото: 1
На железнодорожном переезде возле Тулачермета сломался автобус, Фото: 2
На железнодорожном переезде возле Тулачермета сломался автобус, Фото: 3
На железнодорожном переезде возле Тулачермета сломался автобус, Фото: 4
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:42 +6
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