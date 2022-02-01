На ж/д переезде возле «Тулачермета» прямо на путях застрял автобус

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ТО.

Днем 1 февраля на железнодорожном переезде, который находится на ул. Столетова в Туле, сломался автобус маршрута № 24. Транспортное средство остановилось прямо на рельсах, между барьерами-автоматами.

Ситуация осложнялась тем, что из-за неработающего двигателя тормозная система автобуса оказалась заблокирована. Как рассказали в региональном МЧС, мимо проезжал пожарный автомобиль и огнеборцы попытались оттащить автобус, но мощности двигателя «пожарки» не хватило, чтобы справиться с заблокированными тормозами.

Через некоторое время на место наконец-то прибыл ремонтный тягач, и общими усилиями переезд освободили от автобуса.