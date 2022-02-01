Администрация Тулы просит водителей не парковать автомобили на ул. Н. Руднева

2 февраля с 21.00 до 6.00 3 февраля в Туле по нечетной стороне по ул. Николая Руднева на участке от проспекта Ленина до ул. Станиславского будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения вводят из-за уборки и вывоза снега.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда и не парковать автомобили вдоль проезжей части дороги.