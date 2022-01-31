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9 побед из 13 возможных: президент ВК «Тулица» подвел итоги первого круга Чемпионата
Кадр из видео пресс-службы ВК "Тулица"

9 побед из 13 возможных: президент ВК «Тулица» подвел итоги первого круга Чемпионата

Николай Терехов рассказал об успешном старте, смене главного тренера, новой игровой базе и многом другом.

Волейболистки «Тулицы» весьма мощно стартовали в этом Чемпионате – после завершения окончания первого круга на счету наших девчонок 9 побед из 13 возможных и 4 место в турнирной таблице.

Президент клуба Николай Терехов признался, что такой удачный старт стал лично для него был в некоторой степени неожиданным. Кроме того, одной из основных тем беседы стала смена главного тренера – вместо Александра Перепёлкина готовить команду к новым победам будет Андрей Подкопаев.

В минувшем году «Тулица» получила новую тренировочную и игровую площадку. Открытие «Тула-Арены» Николай Терехов назвал «ярчайшим событием в жизни Тульской области и спорта».

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