Обновился антирекорд: в Тульской области за сутки 1444 случая ковида, 102 человека госпитализированы
Об этом сообщает оперштаб.
За минувшие сутки в Тульской области подтвердились 1444 случая коронавируса, 102 человека госпитализированы, 270 выздоровели, 10 скончались.
Отметим, что это новый антирекорд в регионе.
Всего с начала пандемии в Тульской области выявлено 86 179 случаев ковида, 72 269 пациентов вылечились, 4599 умерли.
В России за сутки подтверждено 124 070 случаев COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии.
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