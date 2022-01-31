Обновился антирекорд: в Тульской области за сутки 1444 случая ковида, 102 человека госпитализированы

Об этом сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в Тульской области подтвердились 1444 случая коронавируса, 102 человека госпитализированы, 270 выздоровели, 10 скончались.

Отметим, что это новый антирекорд в регионе.

Всего с начала пандемии в Тульской области выявлено 86 179 случаев ковида, 72 269 пациентов вылечились, 4599 умерли.

В России за сутки подтверждено 124 070 случаев COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии.