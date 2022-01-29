Фото из архива Myslo.
Статистика по коронавирусу на 29 января: 890 заражений за сутки в Тульской области
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области обновлен антирекорд по заражениям коронавирусом: за минувшие сутки подтвердились 890 случаев коронавируса, 128 человек госпитализированы, 240 выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 83 555 жителей региона, 71 724 пациента вылечились, 4579 умерли.
Ситуация в России за сутки следующая:
вчера, в 16:46, 89 3509 0
вчера, в 15:25, 181 7184 -25
вчера, в 11:42, 73 5365 -9
27 января, в 21:05, 61 1668 0
Другие статьи по темам