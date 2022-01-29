Статистика по коронавирусу на 29 января: 890 заражений за сутки в Тульской области

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области обновлен антирекорд по заражениям коронавирусом: за минувшие сутки подтвердились 890 случаев коронавируса, 128 человек госпитализированы, 240 выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 83 555 жителей региона, 71 724 пациента вылечились, 4579 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая: