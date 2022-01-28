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В Тульском музее оружия покажут плакаты со всего мира

В Тульском музее оружия покажут плакаты со всего мира

Они будут выставлены в рамках Пятого Всероссийского конкурса плаката «В единстве – сила» тульского проекта «Россия. Третий путь».

В этом году почти 300 авторов в возрасте от 9 до 76 лет прислали на конкурс 1000 своих работ из Армении, Беларуси, Казахстана, Приднестровья, Болгарии, Египта, Ирана, Италии, Китая, Кореи, Мексики, Польши, Тайваня, Турции, Эквадора, Японии и других стран.

Конкурс реализуется на средства президентского гранта – будет издан альбом, календарь и подборка лучших плакатов проекта. В этом году тематика конкурса расширилась – авторы смогли рассказать о мировых достижениях и проблемах, о нравственном и физическом здоровье, о будущем России и мира, охране окружающей среды и других важных темах.

По решению авторитетного жюри первую премию в этом году решено не присуждать – главная тема конкурса оказалась сложной для идеального воплощения. Второе место присуждено плакату из Беларуси, две третьих премии разделили авторы из Москвы и Японии. В пяти поощрительных – 3 плаката россиян и по одному из Беларуси и Польши.

Итоговая выставка конкурсных работ пройдёт Тульском государственном музее оружия. Открытие состоится 4 февраля, в 16.00.

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