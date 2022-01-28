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Новый тульский перинатальный центр поставлен на кадастровый учет
Фото из архива MySlo

Новый тульский перинатальный центр поставлен на кадастровый учет

Строительство нового учреждения, расположенного на ул. Яблочкова 1-Д, официально завершено.

Сотрудники Управления Росреестра по Тульской области выполнили все учетно-регистрационные действия по постановке перинатального центра на государственный кадастровый учет.

Здание имеет шесть этажей, общая площадь основного корпуса составляет 25041,8 кв. м. Перинатальный центр – это современное здание, отвечающее нынешним медицинским требованиям.

На территории оборудовано парковочное пространство и сквер для отдыха пациентов и их близких. При строительстве также учтены пожелания жителей города.

– Новый перинатальный центр – один из самых масштабных проектов в Тульской области за последние годы. Он является социально-значимым объектом для жителей города и области и уже совсем скоро откроет свои двери для будущих мам, – сказала руководитель Управления Росреестра по Тульской области Светлана Калмыкова.

Сюжет: Рожали, знаем!
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