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Тульская гимнастка вошла в резервный состав сборной России
Фото из архива Myslo.

Тульская гимнастка вошла в резервный состав сборной России

17-летняя Ирина Комнова – воспитанница спортшколы «Спортивная гимнастика».

Министерство спорта Российской Федерации утвердило списки кандидатов в сборные команды на 2022 год.

Воспитанница МБУ СШОР «Спортивная гимнастика», мастер спорта Ирина Комнова вошла в резервный состав женской сборной России по спортивной гимнастике.

Тренирует девушку заслуженный тренер России Марина Владимировна Назарова.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:15 +2
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