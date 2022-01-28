Фото из архива Myslo.
Тульская гимнастка вошла в резервный состав сборной России
17-летняя Ирина Комнова – воспитанница спортшколы «Спортивная гимнастика».
Министерство спорта Российской Федерации утвердило списки кандидатов в сборные команды на 2022 год.
Воспитанница МБУ СШОР «Спортивная гимнастика», мастер спорта Ирина Комнова вошла в резервный состав женской сборной России по спортивной гимнастике.
Тренирует девушку заслуженный тренер России Марина Владимировна Назарова.
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