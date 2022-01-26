После ДТП с грузовиком и легковушкой в Богородицком районе госпитализирован мужчина

Накануне вечером на 232-м километре автодороги М-4 «Дон» произошло ДТП. Неподалеку от деревни Кобылинки Богородицкого района столкнулись ВАЗ-21120 и грузовик Scania под управлением 53-летнего водителя. В момент автоаварии транспортные средства двигались в попутном направлении.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21120, мужчина 1981 года рождения, который госпитализирован с различными травмами», — сообщила региональная Госавтоинспекция.