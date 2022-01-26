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После ДТП с грузовиком и легковушкой в Богородицком районе госпитализирован мужчина

После ДТП с грузовиком и легковушкой в Богородицком районе госпитализирован мужчина

Автоавария произошла на трассе М-4 «Дон».

Накануне вечером на 232-м километре автодороги М-4 «Дон» произошло ДТП. Неподалеку от деревни Кобылинки Богородицкого района столкнулись ВАЗ-21120 и грузовик Scania под управлением 53-летнего водителя. В момент автоаварии транспортные средства двигались в попутном направлении.
 
«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21120, мужчина 1981 года рождения, который госпитализирован с различными травмами», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:23 0
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