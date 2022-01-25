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На ул. Сурикова в Туле пешеходы рискуют жизнью

На ул. Сурикова в Туле пешеходы рискуют жизнью

Активисты обратились в ГИБДД.

Из-за отсутствия пешеходного перехода в районе дома № 14 на улице Сурикова жители Тулы вынуждены каждый раз на свой страх и риск пересекать автодорогу с двусторонним движением в неустановленном месте, чтобы попасть в супермаркет, пекарню или к новостройкам.
 
Активисты регионального отделения Народного фронта обратились в ГИБДД и администрацию города с просьбой сделать на данном участке дороги пешеходные переходы и поставить дорожные знаки.
 
В 300 м от магазина находится остановка общественного транспорта, напротив — новый жилой комплекс из нескольких многоэтажек. Перехода от остановки к домам тоже нет — пешеходы по привычке перебегают дорогу.
 
В зимний период ситуация осложнилась. Коммунальщики чистят проезжую часть, но оставляют на обочине сугробы, а у пешеходов возникает дополнительное препятствие — горка из смеси снега, наледи и реагентов.
 
«Мы рекомендуем организовать освещаемый пешеходный переход с предупреждающими знаками, ограждениями, световыми маяками. А при открытии магазина необходимо предусматривать и инфраструктуру, в том числе организовывать для маломобильных граждан парковочные места и удобный подход к пешеходному переходу», — пояснил член регионального штаба Народного фронта в Тульской области Денис Кисель.
 
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