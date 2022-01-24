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Жительница двора, где застряла скорая: «Управляющая компания выдала нашу работу за свою!»
Фото предоставлено администрацией Тулы.

Жительница двора, где застряла скорая: «Управляющая компания выдала нашу работу за свою!»

Марика Вейсберг, и.о. председателя ООО «ТСН Замочная, 105» уверена, что УК «Внешстрой-Коммунсервис» отчиталась перед проверяющими фотографиями чужой техники.

По словам Марики, сотрудники УК «Внешстрой-Коммунсервис» выдали их работу за свою.

Речь идет о субботе, 22 января. В этот день бригада медиков приехала в дом на ул. Замочной на вызов, но забуксовала в большом количестве рыхлого снега. Спасти скорую из снежного плена получилось у машины пожарной службы. Автомобиль не мог выбраться из снега в течение часа.

Сотрудники УАТН Пролетарского округа Тулы приехали на место и составили предписание УК «Внешстрой-Коммунсервис» очистить от снега двор дома № 105-а по улице Замочной. И как раз в это время во дворе домов по Замочной, 105 (с разными литерами) чистила техника, нанятая ООО «ТСН Замочная, 105» (товарищество собственников недвижимости, когда жители сами управляют своим домом, нанимают технику, подрядчиков и т. д.).

— Сотрудники управляющей компании без зазрения совести стали фотографировать, как работает моя техника, а потом эти фото предоставили администрации Тулы как отчет о выполненном предписании, — рассказала Myslo Марика Вейсберг, и.о. председателя ООО «ТСН Замочная, 105». — Я считаю, что это недопустимо. Им выдали предписание, а они ничего не сделали. Мы нанимали технику за свои деньги, а отчитались они.

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сегодня, в 16:10 +11
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Люди
Марика Вайсберг
Место
Тулаулица Замочная

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