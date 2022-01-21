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Жительница Узловой: «Когда спорткомплекс «Локомотив» дождется капитального ремонта?»

Жительница Узловой: «Когда спорткомплекс «Локомотив» дождется капитального ремонта?»

По словам женщины, о планах реконструкции шли разговоры еще в 2016 году. Но до сих пор нет никаких движений.

Жительница Узловой интересуется, когда будет отремонтирован спорткомплекс «Локомотив», который ранее находился в собственности ОАО «РЖД». Пост с таким вопросом появился в группе «ВКонтакте» «Узловая | Не Слухи».

— В конце прошлого года должны были определить планы работ по капитальному ремонту здания и сделать проектно-сметную документацию, определить суммы и источники финансирования. Нам, жителям, обещали, что ФОК «Локомотив» будет отремонтирован. Что и когда будет сделано, на каком этапе ПСД, которые с 2016 года все делают и никак не доделают?

Напомним, ФОК передали в собственность Тульской области еще в 2016 году. Губернатор Алексей Дюмин давал поручение профильным ведомствам разработать проектно-сметную документацию и найти средства на ремонт.

Myslo обратился за комментарием в министерство спорта региона. Нам ответили так:

— Проектные работы капитального ремонта здания ФОК в городе Узловая ведутся с октября 2021 года и находятся на завершающей стадии. Планируется, что к марту 2022 года готовность ПСД составит 100%. После этого будут определены источники финансирования. Проектирование ведется на основании ранее выполненного обследования конструкций и всех инженерных систем здания.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:38 0
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