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В Узловском районе в ДТП с автобусом и тремя легковушками погибла женщина
Предполагаемая причина аварии — выезд на полосу встречного движения.
Утром 21 января на 50-м километре автодороги Тула — Новомосковск (Узловский район, примерно напротив деревни Дубки) произошло массовое ДТП. Столкнулись автобус ПАЗ и три легковушки: Kia Rio, Lada Granta и Volkswagen Polo. На данный момент предполагается, что причиной аварии мог стать выезд на полосу встречного движения.
По предварительной информации, аварию спровоцировала 29-летняя водитель Kia Rio. Она совершила выезд на полосу встречного движения и там столкнулась с Lada Granta под управлением 44-летнего мужчины. После этого машины совершили касательные столкновения с автобусом ПАЗ и Wolkswagen Polo.
«В результате ДТП водители автомобилей Lada и Kia госпитализированы с различными травмами. Пассажир автомобиля Lada, женщина 1975 года рождения, от полученных травм скончалась», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Новость обновлена в 15.15: уточнены механика ДТП и информация по пострадавшим.
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