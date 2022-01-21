В России зафиксировали рекордное число суточных заражений ковидом за всю пандемию
Количество заболевших растет во всех регионах.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 260 случаев коронавируса, 172 человека выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 79 692 жителя региона, 70 193 вылечились, 4491 умер.
В России сегодня зафиксирован рекорд числа суточных заражений коронавирусом — заболели 49 513 человек.
Подробная информация по регионам — по ссылке.
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