В России зафиксировали рекордное число суточных заражений ковидом за всю пандемию

Количество заболевших растет во всех регионах.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 260 случаев коронавируса, 172 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 79 692 жителя региона, 70 193 вылечились, 4491 умер.

В России сегодня зафиксирован рекорд числа суточных заражений коронавирусом — заболели 49 513 человек.

Подробная информация по регионам — по ссылке.