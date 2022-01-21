Фото из архива Myslo.ru
В Туле на 500 рублей повысилась стоимость гарантированного перечня услуг погребения
Сумму можно получить в качестве компенсации при организации похорон самостоятельно.
Администрация Тулы утвердила на 2022 год проиндексирванную стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню, предоставляемых супругу, близким и иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего.
Публикуем перечень услуг:
- Оформление документов, необходимых для погребения — 57,49 руб.
- Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения — 2 820,69 руб.
- Перевозка тела (останков) умершего на кладбище — 1 673,26 руб.
- Погребение — 2 413,24 руб.
- Итого — 6 964,68 руб.
Новые тарифы начинают действовать в Туле с 1 февраля 2022 года до последующей индексации.
Напомним, в прошлом году стоимость аналогичных услуг составляла 6424 рубля 98 копеек.
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