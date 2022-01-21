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В Туле на 500 рублей повысилась стоимость гарантированного перечня услуг погребения
Фото из архива Myslo.ru

В Туле на 500 рублей повысилась стоимость гарантированного перечня услуг погребения

Сумму можно получить в качестве компенсации при организации похорон самостоятельно.

Администрация Тулы утвердила на 2022 год проиндексирванную стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню, предоставляемых супругу, близким и иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего.

Публикуем перечень услуг:

  • Оформление документов, необходимых для погребения — 57,49 руб.
  • Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения — 2 820,69 руб.
  • Перевозка тела (останков) умершего на кладбище — 1 673,26 руб.
  • Погребение — 2 413,24 руб.
  • Итого — 6 964,68 руб.
Новые тарифы начинают действовать в Туле с 1 февраля 2022 года до последующей индексации.
 
Напомним, в прошлом году стоимость аналогичных услуг составляла 6424 рубля 98 копеек.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:30 −1
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