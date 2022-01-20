В Туле состоится концерт [AMATORY] All Stars
4 февраля в Concert Hall выступит юбилейный состав [AMATORY] All Stars. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
Российская метал-группа, образованная в Санкт-Петербурге в 1998 году. [AMATORY] считаются одними из основателей российского альтернативного металла, но на протяжении всего существования группы их музыкальный стиль неоднократно менялся. В апреле 2021 исполнилось 20 лет культовой группе. По этому поводу [DENVER], [EEL], [HELLDIMM], [RAEV], [STEWART], [ALEX], [IGOR], [JAY] и [LEXUS] впервые за много лет собрались вместе на одной сцене.
Празднование юбилея выдалось триумфальным — оба весенних концерта в столице прошли под вывеской SOLD OUT, а зрители съезжались не только со всех регионов страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья.
Тем не менее, многие так и не смогли попасть на шоу — в летнее межсезонье подарком для них стал выпуск концертного видео-альбома, снятого на одном из аншлаговых концертов в Москве.
Уже в феврале юбилейный состав [AMATORY] All Stars соберётся вновь!
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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