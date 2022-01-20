новости
новости
Регистрация
В Туле состоится концерт [AMATORY] All Stars

В Туле состоится концерт [AMATORY] All Stars

4 февраля в Concert Hall выступит юбилейный состав [AMATORY] All Stars. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Российская метал-группа, образованная в Санкт-Петербурге в 1998 году. [AMATORY] считаются одними из основателей российского альтернативного металла, но на протяжении всего существования группы их музыкальный стиль неоднократно менялся. В апреле 2021 исполнилось 20 лет культовой группе. По этому поводу [DENVER], [EEL], [HELLDIMM], [RAEV], [STEWART], [ALEX], [IGOR], [JAY] и [LEXUS] впервые за много лет собрались вместе на одной сцене.
 
Празднование юбилея выдалось триумфальным — оба весенних концерта в столице прошли под вывеской SOLD OUT, а зрители съезжались не только со всех регионов страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья.
Тем не менее, многие так и не смогли попасть на шоу — в летнее межсезонье подарком для них стал выпуск концертного видео-альбома, снятого на одном из аншлаговых концертов в Москве.
 
Уже в феврале юбилейный состав [AMATORY] All Stars соберётся вновь! 
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
Concert HallконцертыТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 21 января
Где в Туле не будет света 21 января
Прокурор и главный следователь Тульской области рассмотрят жалобы жителей
Прокурор и главный следователь Тульской области рассмотрят жалобы жителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.