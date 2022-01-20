В Туле состоится концерт [AMATORY] All Stars

4 февраля в Concert Hall выступит юбилейный состав [AMATORY] All Stars. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Российская метал-группа, образованная в Санкт-Петербурге в 1998 году. [AMATORY] считаются одними из основателей российского альтернативного металла, но на протяжении всего существования группы их музыкальный стиль неоднократно менялся. В апреле 2021 исполнилось 20 лет культовой группе. По этому поводу [DENVER], [EEL], [HELLDIMM], [RAEV], [STEWART], [ALEX], [IGOR], [JAY] и [LEXUS] впервые за много лет собрались вместе на одной сцене.



Празднование юбилея выдалось триумфальным — оба весенних концерта в столице прошли под вывеской SOLD OUT, а зрители съезжались не только со всех регионов страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья.

Тем не менее, многие так и не смогли попасть на шоу — в летнее межсезонье подарком для них стал выпуск концертного видео-альбома, снятого на одном из аншлаговых концертов в Москве.

Уже в феврале юбилейный состав [AMATORY] All Stars соберётся вновь!



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