Где в Туле и Новомосковске бесплатно пройти экспресс-тест на ковид: адреса пунктов
Пунктов будет четыре, они начнут работать с понедельника, 24 января.
Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.
Он отметил, что в регионе охват тестирования планируется увеличить до показателя 300 на 100 тысяч человек. В связи с этим по поручению Алексея Дюмина с 24 января будут организованы пункты бесплатного экспресс-тестирования в Туле и Новомосковске.
В Туле пункты откроются:
- в Городском концертном зале;
- в ТЦ «Гостиный двор»;
- возле гипермаркета «Глобус»;
- возле ТЦ «Макси».
В Новомосковске — в ТЦ «Первый».
Пройти экспресс-тестирование может каждый житель области при отсутствии признаков ОРВИ. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.
Перед тестированием проводится осмотр и термометрия.
- Если тест окажется положительным, то его результаты необходимо будет уточнить с помощью ПЦР-теста, — уточнил Дмитрий Марков.