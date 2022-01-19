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Где в Туле и Новомосковске бесплатно пройти экспресс-тест на ковид: адреса пунктов
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Где в Туле и Новомосковске бесплатно пройти экспресс-тест на ковид: адреса пунктов

Пунктов будет четыре, они начнут работать с понедельника, 24 января.

Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.

Он отметил, что в регионе охват тестирования планируется увеличить до показателя 300 на 100 тысяч человек. В связи с этим по поручению Алексея Дюмина с 24 января будут организованы пункты бесплатного экспресс-тестирования в Туле и Новомосковске.

В Туле пункты откроются:

  • в Городском концертном зале;
  • в ТЦ «Гостиный двор»;
  • возле гипермаркета «Глобус»;
  • возле ТЦ «Макси».

В Новомосковске — в ТЦ «Первый».

Пройти экспресс-тестирование может каждый житель области при отсутствии признаков ОРВИ. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Перед тестированием проводится осмотр и термометрия.

- Если тест окажется положительным, то его результаты необходимо будет уточнить с помощью ПЦР-теста, — уточнил Дмитрий Марков.

В случае выявления положительного результата сведения передаются в Роспотребнадзор и медучреждение по месту проживания пациента, ему автоматически оформляется больничный, выдается памятка о необходимости самоизоляции.

 

Сюжет: Коронавирус
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