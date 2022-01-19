новости
новости
Регистрация
По делу о смерти тулячки в ванной от удара током обвинение никому не предъявлено
Фото СК РФ по Тульской области.

По делу о смерти тулячки в ванной от удара током обвинение никому не предъявлено

Назначен ряд сложных экспертиз.

О ходе расследования рассказал руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов на пресс-конференции.

В сентябре 2021 года в своей квартире на ул. Демонстрации, принимая ванну, погибла 64-летняя женщина. Выяснилось, что она умерла от удара током.

– По итогам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас расследование ведет следователь отдела по расследованию особо важных дел. По делу назначен ряд сложных электротехнических экспертиз для установления обстоятельств произошедшего. По «горячим следам» мы не смогли установить причину попадания электрического тока в ванную комнату. За прошедшее с сентября время мы проверили ряд версий, исследовали внутридомовые и внутриквартирные коммуникации, водопроводную и электросистемы; допрошены представители управляющей компании. Не все экспертизы завершены, расследование продолжается. Обвинение никому не предъявлено.

Напомним, днем 12 сентября в одной из квартир Советского округа Тулы 64-летняя женщина погибла от удара током, принимая душ. Разряд прошел по металлической лейке душа. Муж и дочь погибшей попытались спасти ее и тоже получили удар током.

Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:31 0
Другие статьи по темам
Событие
погибла от удара токомрасследование
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле экс-полицейский рассылал интимные фото детей: расследование уголовного дела завершено
В Туле экс-полицейский рассылал интимные фото детей: расследование уголовного дела завершено
Снегоуборочные трамваи разбушевались: лавину грязного снега «поймали» водители в Мясново
Снегоуборочные трамваи разбушевались: лавину грязного снега «поймали» водители в Мясново
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.