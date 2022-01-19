По делу о смерти тулячки в ванной от удара током обвинение никому не предъявлено

Фото СК РФ по Тульской области.

О ходе расследования рассказал руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов на пресс-конференции.

В сентябре 2021 года в своей квартире на ул. Демонстрации, принимая ванну, погибла 64-летняя женщина. Выяснилось, что она умерла от удара током.

– По итогам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас расследование ведет следователь отдела по расследованию особо важных дел. По делу назначен ряд сложных электротехнических экспертиз для установления обстоятельств произошедшего. По «горячим следам» мы не смогли установить причину попадания электрического тока в ванную комнату. За прошедшее с сентября время мы проверили ряд версий, исследовали внутридомовые и внутриквартирные коммуникации, водопроводную и электросистемы; допрошены представители управляющей компании. Не все экспертизы завершены, расследование продолжается. Обвинение никому не предъявлено.

Напомним, днем 12 сентября в одной из квартир Советского округа Тулы 64-летняя женщина погибла от удара током, принимая душ. Разряд прошел по металлической лейке душа. Муж и дочь погибшей попытались спасти ее и тоже получили удар током.