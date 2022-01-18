Житель Донского избил пенсионерку молотком: теперь он отправится в колонию строгого режима

В Донском ранее судимый 32-летний Александр Сенин признан виновным в краже и разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 4 и 22 сентября 2021 года обвиняемый с помощью монтировки взламывал соседскую квартиру. За два визита злоумышленник утащил 16 000 рублей. Кроме этого, 7 октября прошлого года он, вооружившись молотком, напал на 63-летнюю женщину на пороге ее квартиры. Обвиняемый требовал отдать ему деньги и ценности, нанес потерпевшей не менее 6 ударов молотком по голове. Шум услышал сосед пенсионерки, который вызвал полицию.

Приговором суда Александру Сенину назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.