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«Ударили ремонтом по здравому смыслу»: Тульская поликлиника на ул. Демьянова «зависла» в стадии ремонта
Фото Елены Рябиковой.

«Ударили ремонтом по здравому смыслу»: Тульская поликлиника на ул. Демьянова «зависла» в стадии ремонта

Тулячка Елена Рябикова в Фейсбуке рассказала, во что вылился длительный капремонт медучреждения.

Ремонт в поликлинике на ул. Демьянова в Туле ведется в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». На проведение работ было выделено около 60 миллионов рублей. Компания «Интекостройсервис» должна была завершить работы 30 сентября. Но они так и не закончили.
 
Тулячка Елена Рябикова, пациентка поликлиники, пишет:
 
- В начале осени я рассказала на своей страничке в Фейсбуке о приостановке ремонтных работ в поликлинике ГУЗ ТОКБ №2 им. Л. Н. Толстого (Тула, ул. Демьянова, 22) и связанных с этим проблемами. Тему подхватили большинство тульских СМИ (спасибо огромное, коллеги!), история докатилась до самого верха и ремонт возобновился! Но – ненадолго… 
 
В настоящее время в поликлинике полностью закрыты третий этаж и два «крыла» на первом и втором этажах.
 
…На первом располагался дневной стационар, который был очень востребован и никогда не пустовал. Из-за ремонта его перевели сначала в здание больницы на ул. Л. Толстого, а когда там открыли «ковидный» госпиталь – в больницу, находящуюся в Ясной Поляне. Понятно, что не со зла, а от безысходности – ну, нет у ТОКБ№2 других помещений для этого!
 
Что имеем на данный момент? Отделение на несколько десятков (!) коек стоит почти пустое, потому как поездка туда и обратно далека и утомительна даже для здорового человека, что говорить о больных?!
 
…В закрытой части второго этажа – кабинеты участковых терапевтов. Их расселили в полном беспорядке по зданию поликлиники, и найти нужного – немаленькая проблема. Особенно, для пожилых людей, которые не всегда догадываются спросить в регистратуре, где принимает участковый конкретно сегодня, и топают в привычный кабинет.
 
…Сидя в очереди к специалисту, стала свидетелем душераздирающего зрелища: женщина преклонных лет, опирающаяся на костыли, стояла посреди коридора и кричала почти в полный голос, что вызовет полицию, потому что уже полчаса ходит по этажам и не может найти своего врача!!! Не преувеличиваю, всё так именно и было!
 
Отопление в поликлинике есть, но …не всегда и не у всех. Говорят, его иногда перекрывают рабочие, которые трудятся на третьем этаже – им жарко…
 
Стоит отметить, сами ремонтные работы ведутся не как положено на социально-значимом объекте первого порядка (оперативно, с утра до позднего вечера, без новогодних каникул и пр.), а потихоньку-полегоньку, без «фанатизьму».
 
…Когда закончится вся эта скверная история – известно, разве что, в небесной канцелярии: городские власти по этому поводу достоверными сведениями не обладают.
 
P.S. По-хорошему, на время ремонта поликлинику следовало перевести в другое здание. Сотрудники и руководство медучреждения ставили этот вопрос перед вышестоящими органами. Но, судя по результату, просьбу их разумную там, наверху, не расслышали.
 
Елена призвала профильных министров обратить внимание на то, что теперь происходит в ТОКБ№2.
 
Myslo обратился за комментарием в региональный минздрав. 
 
- Подрядчик продолжает работы по капитальному ремонту здания. Врачи поликлиники осуществляют прием пациентов, - ответили в пресс-службе министерства. 
 
Напомним, в октябре минздрав рассказывал Myslo о проблемах с подрядчиком, который не исполняет условия контракта. 
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