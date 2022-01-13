В Узловском районе поселковая амбулатория работает в опасном здании под снос

Фото «Узловая | Не слухи»

Тревожный пост про амбулаторию в поселке Партизан жители написали в группе «ВКонтакте» « Узловая | Не слухи»

«Вопрос к администрации Узловского района, Узловской районной больницы и Министерству здравоохранения ТО! Почему до сих пор амбулатории в посёлке Партизан не нашли другого здания? Как можно в таком опасном и аварийном здании принимать людей? У администрации нет больше помещения предоставить для того, чтоб там расположить амбулаторию? До момента пока появится ФАП, принимать жителей в таком здании — это преступление! Просим принять меры по решению данного вопроса! Создать все нормальные, необходимые условия для приема пациентов, а данное задание закрыть и не подвергать людей опасности! На фото — второй этаж аварийного здания! На первом — эта же самая амбулатория!»

Отметим, что здание было признано подлежащим сносу еще в 2018 году. Есть документы

Вот как выглядит второй этаж здания, где находится амбулатория:

Галерея показать все фотографии 7 В комментариях жители называют такую амбулаторию «фильмом ужасов» и «позором». С официального аккаунта Минздрава Тульской области пользователям ответили, что «монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Партизан запланирован в 2023 году, в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Тульской области». Вопрос поставлен на контроль администрации медицинского учреждения». К слову, вот как выглядит сама амбулатория (первый этаж):

Тем не менее, Myslo направил официальный запрос в Министерство здравоохранения. И вот что нам ответили:

— Со следующей недели жители поселка Партизан будут получать первичную медико-санитарную помощь в поликлинике соседнего поселка Дубовка (прием терапевта, педиатра, прием анализов). Прием узких специалистов будет доступен в поликлинике города Узловая. Пациентам будет оказываться неотложная медицинская помощь, продолжено обслуживание вызовов на дому.

Также еженедельно в поселок будет выезжать передвижной медицинский комплекс Узловской районной больницы для оказания медпомощи и забора анализов. В 2023 году в рамках программы модернизации первичного звена запланировано строительство нового модульного здания амбулатории.