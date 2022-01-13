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В Узловском районе поселковая амбулатория работает в опасном здании под снос
Фото «Узловая | Не слухи»

В Узловском районе поселковая амбулатория работает в опасном здании под снос

Жители в соцсетях задали вопрос администрации и Минздраву. В ситуации разбирался Myslo.

Тревожный пост про амбулаторию в поселке Партизан жители написали в группе «ВКонтакте» «Узловая | Не слухи»:
 
«Вопрос к администрации Узловского района, Узловской районной больницы и Министерству здравоохранения ТО! Почему до сих пор амбулатории в посёлке Партизан не нашли другого здания? Как можно в таком опасном и аварийном здании принимать людей? У администрации нет больше помещения предоставить для того, чтоб там расположить амбулаторию? До момента пока появится ФАП, принимать жителей в таком здании — это преступление! Просим принять меры по решению данного вопроса! Создать все нормальные, необходимые условия для приема пациентов, а данное задание закрыть и не подвергать людей опасности! На фото — второй этаж аварийного здания! На первом — эта же самая амбулатория!»
 
Отметим, что здание было признано подлежащим сносу еще в 2018 году. Есть документы.
 
Вот как выглядит второй этаж здания, где находится амбулатория:
 
Галерея
Амбулатория в поселке Партизан , Фото: 1
Амбулатория в поселке Партизан , Фото: 2
Амбулатория в поселке Партизан , Фото: 3
Амбулатория в поселке Партизан , Фото: 4
Амбулатория в поселке Партизан , Фото: 5
Амбулатория в поселке Партизан , Фото: 6
Амбулатория в поселке Партизан , Фото: 7
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В комментариях жители называют такую амбулаторию «фильмом ужасов» и «позором». С официального аккаунта Минздрава Тульской области пользователям ответили, что «монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Партизан запланирован в 2023 году, в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Тульской области». Вопрос поставлен на контроль администрации медицинского учреждения».
К слову, вот как выглядит сама амбулатория (первый этаж):

Тем не менее, Myslo направил официальный запрос в Министерство здравоохранения. И вот что нам ответили:

— Со следующей недели жители поселка Партизан будут получать первичную медико-санитарную помощь в поликлинике соседнего поселка Дубовка (прием терапевта, педиатра, прием анализов). Прием узких специалистов будет доступен в поликлинике города Узловая. Пациентам будет оказываться неотложная медицинская помощь, продолжено обслуживание вызовов на дому.

Также еженедельно в поселок будет выезжать передвижной медицинский комплекс Узловской районной больницы для оказания медпомощи и забора анализов. В 2023 году в рамках программы модернизации первичного звена запланировано строительство нового модульного здания амбулатории.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:29 +4
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