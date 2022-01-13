Суд обязал городских чиновников выдать тулячке квартиру вместо аварийного жилья

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Дом был признан подлежащем сносу ещё в 2017 году, но там до сих пор живут люди.

Тульская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. Семья женщины живёт в доме, который ещё в 2017 году признан аварийным и подлежащем сносу.

Сотрудники ведомства установили, что городские чиновники не предоставили тулячке и её домочадцам благоустроенное жильё и из-за этого они должны ютиться в аварийном доме.

Для защиты прав туляков прокурор города подал в суд иск с просьбой обязать администрацию Тулы вне очереди выдать женщине благоустроенное и комфортное жильё. Исковые требования удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре.