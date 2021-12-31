Владимир Путин подписал закон об обязательной эвакуации из зоны ЧС
Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по установлению порядка проведения эвакуационных мероприятий при ЧС.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий.
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Документ опубликован на сайте правовой информации.
«Закон направлен на защиту населения только от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Законопроект возлагает на граждан обязанность эвакуироваться с места ЧС, когда их жизни и здоровью угрожает опасность», - отметили в МЧС России.
Кроме того, закон обязывает федеральные органы исполнительной власти обеспечить постоянный доступ МЧС России к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на безвозмездной основе. Пользование информационными ресурсами сократит время сбора необходимых сведений, повысив оперативность принятия решений и реагирования на происшествия и чрезвычайные ситуации.
Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по установлению порядка проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а комиссий по ЧС - полномочиями на принятие решений о проведении указанных мероприятий.
Изменения нацелены на совершенствование порядка проведения эвакомероприятий при угрозе или возникновении ЧС и повышение уровня защищенности населения, сохранение жизни и здоровья людей.