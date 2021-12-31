Владимир Путин подписал закон об обязательной эвакуации из зоны ЧС

Кадр из видео. Тула, 1 августа 2010 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий.

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Документ опубликован на сайте правовой информации.

«Закон направлен на защиту населения только от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Законопроект возлагает на граждан обязанность эвакуироваться с места ЧС, когда их жизни и здоровью угрожает опасность», - отметили в МЧС России.

Кроме того, закон обязывает федеральные органы исполнительной власти обеспечить постоянный доступ МЧС России к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на безвозмездной основе. Пользование информационными ресурсами сократит время сбора необходимых сведений, повысив оперативность принятия решений и реагирования на происшествия и чрезвычайные ситуации.

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по установлению порядка проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а комиссий по ЧС - полномочиями на принятие решений о проведении указанных мероприятий.

Изменения нацелены на совершенствование порядка проведения эвакомероприятий при угрозе или возникновении ЧС и повышение уровня защищенности населения, сохранение жизни и здоровья людей.