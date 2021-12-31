новости
новости
Регистрация
Владимир Путин подписал закон об обязательной эвакуации из зоны ЧС
Кадр из видео. Тула, 1 августа 2010 года.

Владимир Путин подписал закон об обязательной эвакуации из зоны ЧС

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по установлению порядка проведения эвакуационных мероприятий при ЧС.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий.

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Документ опубликован на сайте правовой информации.

«Закон направлен на защиту населения только от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Законопроект возлагает на граждан обязанность эвакуироваться с места ЧС, когда их жизни и здоровью угрожает опасность», - отметили в МЧС России.

Кроме того, закон обязывает федеральные органы исполнительной власти обеспечить постоянный доступ МЧС России к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на безвозмездной основе. Пользование информационными ресурсами сократит время сбора необходимых сведений, повысив оперативность принятия решений и реагирования на происшествия и чрезвычайные ситуации.

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по установлению порядка проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а комиссий по ЧС - полномочиями на принятие решений о проведении указанных мероприятий. 

Изменения нацелены на совершенствование порядка проведения эвакомероприятий при угрозе или возникновении ЧС и повышение уровня защищенности населения, сохранение жизни и здоровья людей.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:25 −17
Другие статьи по темам
Событие
МЧСэвакуация
Люди
Владимир Путин
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области зарегистрировано 216 новых случаев коронавируса
В Тульской области зарегистрировано 216 новых случаев коронавируса
В Туле за несколько часов до Нового года пожарные спасли мужчину
В Туле за несколько часов до Нового года пожарные спасли мужчину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.