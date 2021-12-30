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Тульский голосовой помощник «Николай» вышел в финал конкурса IT-проектов

Тульский голосовой помощник «Николай» вышел в финал конкурса IT-проектов

Победители будут определены 14 января на Гайдаровском форуме.

Определены финалисты премии «Цифровые Вершины 2021». В номинации «Лучшее региональное AI-решение в сфере государственного управления» в число финалистов вошёл проект Единого контактного центра при правительстве Тульской области по внедрению единой цифровой платформы на основе искусственного интеллекта — голосовой робот «Николай».

Он был разработан в «Центре информационных технологий» по поручению регионального минцифры в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

По словам министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослава Ракова, «Николай» очень полюбился тулякам — его работу пользователи оценивают в среднем на 4,8 баллов из 5.

— За 10 месяцев своей работы он уже помог разрешить ряд актуальных проблем каждого контактного центра. Это недостаток кадровых ресурсов, перегрузка операторов в пиковые часы нагрузки и трудности дозвона, — отметил министр.

Финал премии пройдет 14 января в рамках Гайдаровского форума.

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Люди
Ярослав Раков
Место
Тульская область

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