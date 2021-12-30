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В Тульской областной больнице пациентке провели сложную операцию по удалению легкого
Фото минздрава Тульской области.

В Тульской областной больнице пациентке провели сложную операцию по удалению легкого

У женщины было осложнение после двух перенесенных пневмоний.

Торакальные хирурги Тульской областной больницы провели сложную операцию по удалению легкого. 49-летняя тулячка поступила в медучреждение в начале ноября с осложнениями после двух перенесенных пневмоний. В результате повторяющихся легочных кровотечений и воспалительных процессов правое легкое было полностью разрушено.

По словам заведующего отделением торакальный хирургии Вячеслава Нечая, из-за индивидуальных особенностей состояние пациентки стремительно ухудшалось, операция требовалась немедленно.

Как сообщает региональный минздрав, женщине удалили правое легкое и выполнили перевязку сосудов. Это позволило остановить воспалительный процесс, предотвратить кровоизлияние в легкие и вернуть пациентке возможность дышать.

— Сейчас мы стремимся проводить малоинвазивные реконструктивные операции на бронхах и легких. Они малотравматичны и позволяют сохранять максимальное количество легочной ткани. Каждая операция по полному удалению легкого уникальна по-своему, но все они — крайняя мера. Всего за год бывает меньше двух десятков пациентов, которым требуется такое серьезное вмешательство, — сообщил Вячеслав Нечай.

В этом году лечение в отделении торакальной хирургии прошло более 750 пациентов. Половине из них требовалось оперативное вмешательство.

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