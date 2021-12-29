В новогоднюю ночь проезд в общественном транспорте Тулы будет стоить 35 рублей
А по карте «Тройка» – 31 рубль.
Общественный транспорт в ночь на 1 января пойдет по 13 маршрутам. Планируется, что на улицы Тулы выйдет более 35 единиц подвижного состава.
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Автобусный маршрут
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Режим работы
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Автобусный маршрут № 4
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23.00 — 03.00
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Автобусный маршрут № 9
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23.00 — 03.00
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Автобусный маршрут № 16
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00.12 — 03.04
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Автобусный маршрут № 18
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22.00 — 02.54
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Автобусный маршрут № 12/15
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23.00 — 03.00
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Автобусный маршрут № 30
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23.00 — 03.00
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Автобусный маршрут № 33
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23.00 — 03.00
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Автобусный маршрут № 34
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23.00 — 03.00
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Автобусный маршрут № 42
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23.00 — 03.00
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Автобусный маршрут № 50
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23.00 — 03.00
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Автобусный маршрут № 51
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23.00 — 03.00
Стоимость проезда по ночному тарифу за наличный расчет — 35 рублей, безналичный — 33 рубля, карта «Тройка» — 31 рубль.
В период новогодних каникул общественный транспорт, работающий по регулируемому тарифу, будет перевозить пассажиров по расписанию выходного дня: планируется ежедневный выход на линию около 120 автобусов, 45 трамваев и 40 троллейбусов.
Общая численность автобусов по нерегулируемому тарифу- около 230 единиц. Для автобусных маршрутов, осуществляющих работу по нерегулируемому тарифу, разработано и утверждено расписание движения в соответствии с пассажиропотоком и наполняемостью транспортных средств. Посмотреть можно по ссылке.