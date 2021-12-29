новости
новости
Регистрация
В новогоднюю ночь проезд в общественном транспорте Тулы будет стоить 35 рублей

В новогоднюю ночь проезд в общественном транспорте Тулы будет стоить 35 рублей

А по карте «Тройка» – 31 рубль.

Общественный транспорт в ночь на 1 января пойдет по 13 маршрутам. Планируется, что на улицы Тулы выйдет более 35 единиц подвижного состава.

Автобусный маршрут

Режим работы

Автобусный маршрут № 4

23.00 — 03.00

Автобусный маршрут № 9

23.00 — 03.00

Автобусный маршрут № 16

00.12 — 03.04

Автобусный маршрут № 18

22.00 — 02.54

Автобусный маршрут № 12/15

23.00 — 03.00

Автобусный маршрут № 30

23.00 — 03.00

Автобусный маршрут № 33

23.00 — 03.00

Автобусный маршрут № 34

23.00 — 03.00

Автобусный маршрут № 42

23.00 — 03.00

Автобусный маршрут № 50

23.00 — 03.00

Автобусный маршрут № 51

23.00 — 03.00

Стоимость проезда по ночному тарифу за наличный расчет — 35 рублей, безналичный — 33 рубля, карта «Тройка» — 31 рубль.

В период новогодних каникул общественный транспорт, работающий по регулируемому тарифу, будет перевозить пассажиров по расписанию выходного дня: планируется ежедневный выход на линию около 120 автобусов, 45 трамваев и 40 троллейбусов.

Общая численность автобусов по нерегулируемому тарифу- около 230 единиц. Для автобусных маршрутов, осуществляющих работу по нерегулируемому тарифу, разработано и утверждено расписание движения в соответствии с пассажиропотоком и наполняемостью транспортных средств. Посмотреть можно по ссылке.

Сюжет: Новый год-2022
Как будет работать Почта России в новогодние праздники
Жизнь Тулы и области
Как будет работать Почта России в новогодние праздники
сегодня, в 09:06, 25 1475 -1
Как центр Тулы украсили к Новому году: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
Как центр Тулы украсили к Новому году: фоторепортаж
27 декабря, в 15:45, 23 18826 4
Какая погода ждет туляков в Новогоднюю ночь?
Жизнь Тулы и области
Какая погода ждет туляков в Новогоднюю ночь?
27 декабря, в 11:17, 53 4663 8
Туляков приглашают на «Мандариновый сочельник»
Жизнь Тулы и области
Туляков приглашают на «Мандариновый сочельник»
27 декабря, в 10:25, 14 1716 2
Все новости сюжета
Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:09 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
общественный транспортновогодняя ночь

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ станет партнером проекта «МегаФон 1440»
ВТБ станет партнером проекта «МегаФон 1440»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.