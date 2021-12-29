В новогоднюю ночь проезд в общественном транспорте Тулы будет стоить 35 рублей

Общественный транспорт в ночь на 1 января пойдет по 13 маршрутам. Планируется, что на улицы Тулы выйдет более 35 единиц подвижного состава.

Автобусный маршрут Режим работы Автобусный маршрут № 4 23.00 — 03.00 Автобусный маршрут № 9 23.00 — 03.00 Автобусный маршрут № 16 00.12 — 03.04 Автобусный маршрут № 18 22.00 — 02.54 Автобусный маршрут № 12/15 23.00 — 03.00 Автобусный маршрут № 30 23.00 — 03.00 Автобусный маршрут № 33 23.00 — 03.00 Автобусный маршрут № 34 23.00 — 03.00 Автобусный маршрут № 42 23.00 — 03.00 Автобусный маршрут № 50 23.00 — 03.00 Автобусный маршрут № 51 23.00 — 03.00

Стоимость проезда по ночному тарифу за наличный расчет — 35 рублей, безналичный — 33 рубля, карта «Тройка» — 31 рубль.

В период новогодних каникул общественный транспорт, работающий по регулируемому тарифу, будет перевозить пассажиров по расписанию выходного дня: планируется ежедневный выход на линию около 120 автобусов, 45 трамваев и 40 троллейбусов.

Общая численность автобусов по нерегулируемому тарифу- около 230 единиц. Для автобусных маршрутов, осуществляющих работу по нерегулируемому тарифу, разработано и утверждено расписание движения в соответствии с пассажиропотоком и наполняемостью транспортных средств. Посмотреть можно по ссылке.